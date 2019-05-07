Украинец Малиновский уступил в голосовании за лучшего игрока чемпионата Бельгии

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский побывал на гала-концерте, на котором подводились итоги чемпионата Бельгии.

Бельгийская лига организовала гала-концерт в честь награждения лучших футболистов сезона.

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Малиновскому не хватило буквально ничего, чтобы получить почетный трофей. Украинский футболист уступил победителю из "Брюгге" Хэнку Ванакену 13 баллов респондентов. Бельгиец набрал 361 очко, Малиновский – 348.

Замкнул тройку с 242 баллами бывший футболист "Генка", а ныне игрок "Торонто" Алехандро Посуэло.

Голосование проводилось среди футболистов. Ванакен заявил, что отдал свои три очка Малиновскому, так как он этого заслуживает.



Руслан Малиновский с женой Роксаной на гала-концерте // Фото: sport.be

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел в составе "Генка" 49 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал 15 результативных передач. За три тура до окончания чемпионата его команда лидирует в турнирной таблице и опережает ближайших конкурентов из "Брюгге" на 6 очков.

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