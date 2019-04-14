Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео

Украинский футболист Руслан Малиновский избежал дисквалификации в чемпионате Бельгии. Игрок вышел на матч против "Брюгге" и забил один из голов своей команды.

Во втором тайме Руслан Малиновский реализовал пенальти. И вывел свою команду вперед. Перед тем за "Генк" отличился Троссард, но Ванакан сравнял счет еще до перерыва.

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Видео гола Руслана Малиновского

После этого гол еще забил Самата, и "Генк" в итоге победил 3:1. Багодаря этому команда украинца закрепилась на первом месте. "Генк" теперь опережает "Брюгге" на четыре очка.

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Что касается Малиновского, то это его 15-й гол за "Генк" в сезоне.

Стоит отметить, что Руслан Малиновский мог не сыграть в этом матче. В предыдущем матче 25-летний игрок сборной Украины забил два гола в самой концовке тайма против "Гента" и в компенсированное время получил удаление. После борьбы за мяч Малиновский упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутсов рассек лицо оппоненту. Прокуратура Федерации футбола Бельгии требовала для Малиновского дисквалификацию на семь матчей, а также штраф в размере семи тысяч евро. Однако Малиновский сумел избежать дисквалификации.