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Украинец Марченко одолел россиянина и уверенно шагает к титулу турнира ATP в Бергамо

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Илья Марченко / btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал челленджера ATP, проходящего в Бергамо, Италия.

Марченко за 48 минут прошел 174-ю ракетку мира Романа Сафиуллина. Россиянин отказался от продолжения борьбы после поражения в первом сете со счетом 5:7.

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Отметим, что в ходе первой партии Илья уступал 2:4, однако потом "забрал" пять геймов из шести.

Победа над Сафиуллиным гарантировала Марченко 15 рейтинговых очков в рейтинг АТР и 1250 евро призовых. В четвертьфинале Марченко встретится с победителем матча Баптист Крепатт (Франция) – Даниэль Михальский (Польша).

Интересно, что Марченко и Сафиуллин выступают в дуэте на этом турнире. Теннисисты прошли в 1/4 финала в парной сетке по причине отказа их соперников Лоренцо Джустино (Италия) и Марко Трунджеллити (Аргентина), которые снялись с поединка первого круга до его начала.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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