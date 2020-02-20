Украинец Марченко одолел россиянина и уверенно шагает к титулу турнира ATP в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал челленджера ATP, проходящего в Бергамо, Италия.

Марченко за 48 минут прошел 174-ю ракетку мира Романа Сафиуллина. Россиянин отказался от продолжения борьбы после поражения в первом сете со счетом 5:7.

Читайте также: Марта Костюк уверенно вышла в 1/4 финала на турнире ITF

Отметим, что в ходе первой партии Илья уступал 2:4, однако потом "забрал" пять геймов из шести.

Победа над Сафиуллиным гарантировала Марченко 15 рейтинговых очков в рейтинг АТР и 1250 евро призовых. В четвертьфинале Марченко встретится с победителем матча Баптист Крепатт (Франция) – Даниэль Михальский (Польша).

Интересно, что Марченко и Сафиуллин выступают в дуэте на этом турнире. Теннисисты прошли в 1/4 финала в парной сетке по причине отказа их соперников Лоренцо Джустино (Италия) и Марко Трунджеллити (Аргентина), которые снялись с поединка первого круга до его начала.