Украинец Марченко с эффектным камбэком вышел в финал турнира в Нур-Султане

Украинец Илья Марченко вышел в финал турнира ATP Challenger в Нур-Султане (Казахстан).

В полуфинале он обыграл бельгийца Рубена Бемельманса – 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Читайте также: Ястремская в паре с Остапенко сенсационно вышла в финал парного турнира в Пекине

Украинец без шансов уступил в первом сете, взяв только один гейм, но во втором сравнял счет благодаря победе на тайбрейке.

В решающем отрезке игры Марченко в концовке сделал брейк и победил с эффектным камбэком – 6:4.

В финале украинский теннисист встретится с немцем Янником Маденом, который на отказе победил Томаша Мачаца из Чехии.

Стоит отметить, что в активе Ильи уже 6 титулов на одиночных Челленджерах, последний из которых был завоеван в 2017 году в Измире.