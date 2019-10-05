Украинец Марченко с эффектным камбэком вышел в финал турнира в Нур-Султане

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Илья Марченко
Илья Марченко / Фото из открытых источников

Украинец Илья Марченко вышел в финал турнира ATP Challenger в Нур-Султане (Казахстан).

В полуфинале он обыграл бельгийца Рубена Бемельманса – 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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Украинец без шансов уступил в первом сете, взяв только один гейм, но во втором сравнял счет благодаря победе на тайбрейке.

В решающем отрезке игры Марченко в концовке сделал брейк и победил с эффектным камбэком – 6:4.

В финале украинский теннисист встретится с немцем Янником Маденом, который на отказе победил Томаша Мачаца из Чехии.

Стоит отметить, что в активе Ильи уже 6 титулов на одиночных Челленджерах, последний из которых был завоеван в 2017 году в Измире.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Теннис
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