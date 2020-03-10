Украинец Марьян Швед готов покинуть чемпиона Шотландии уже летом

Украинский футболист Марьян Швед недоволен своим положением в "Селтике". Украинец не попадает в стартовый состав "Селтика".

Талантливый полузащитник Марьян Швед хочет поговорить с тренерским штабом клуба относительно своего будущего.

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Главный тренер команды Нил Леннон считает, что Швед хороший игрок, но уступает своим одноклубникам. Игроку нужно больше игрового времени, чтобы привыкнуть к чемпионату и стилю игры, которую показывает команда. Также Швед плохо говорит по-английски, поэтому ему трудно понять, что хочет тренерский штаб от него.

Для Шведа это не первый неудачный европейский период в карьере. В 2015 году он перешел из львовских "Карпат" в испанскую "Севилью", но через два года вернулся в Украину.

Напомним, в нынешнем сезоне Швед провел лишь 1 матч в шотландской Премьер-лиге, а еще в 3 поединках присутствовал в заявке своей команды.

Добавим, что Швед не попал в заявку сборной Украины Андрея Шевченко на матчи со сборными Франции и Польши.