Украинец Мезенцев стал чемпионом мира по муай-тай: видеообзор яркого боя

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Андрей Мезенцев
Андрей Мезенцев / instagram.com/fs.media

Украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по муай-тай. Он одержал победу в 5-раундовом противостоянии с ирландцем Райаном Шиеном.

Бой за титул ISKA в легком весе прошел в городе Корк (Ирландия). Украинский спортсмен одержал победу решением судей.

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На турнир киевлянин приехал со своим тренером Вячеславом Лозенко как перспективный боец. А уехал украинец из Ирландии уже с поясом чемпиона мира по версии ISKA (Международная Ассоциация Спортивного Каратэ).


Андрей Мезенцев. Фото: instagram.com/ukrainemuaythai

В третьем раунде во время ожесточенной борьбы ребята вылетели с ринга. Но вернулись без повреждений и продолжили шоу.

Видео лучших моментов чемпионского поединка

Что такое муай-тай?
Это боевое искусство Таиланда, которое берет начало из древнего тайского боевого искусства муай боран и схоже с другими Индокитайскими боевыми искусствами. В современном муай-тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. Из-за этого муай-тай называют "боем восьми конечностей".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт
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