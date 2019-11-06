Украинец Михаил Кохан претендует на престижную награду по итогам 2019 года

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Михаил Кохан
Михаил Кохан / НОК Украины

Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила претендентов на ежегодную премию IAAF World Athletics Awards. Среди претендентов – и украинец Михаил Кохан.

Метатель молота Михаил Кохан вошел в пятерку финалистов в номинации "Восходящая звезда" по итогам 2019 года.

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Имя победителя назовут во время торжественной церемонии награждения 23 ноября в Монако.

Достижения Михаила Кохана в 2019 году

Михаил Кохан – 18-летний метатель молота. В 2019 году он победил на чемпионате Европы среди юниоров. Тогда же он установил лучший результат сезона в мире в категории U-20 – 84,73 м. На дебютном для себя чемпионате мира в Дохе занял пятое место.

26 октября Сергей Кохан (отец и тренер Михаила) получил награду во время церемонии награждения Европейской легкой атлетики Golden Tracks.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт легкая атлетика
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