Украинец Михайлюк эффектно дебютировал за "Детройт" в новом сезоне НБА: видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк впервые в этом сезоне сыграл в НБА в составе "Детройт Пистонс".

Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси впервые выпустил Михайлюка на площадку при счете 90:111 в решающей четверти выездного матча против "Торонто" (113:125).

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Святослав сыграл чуть более 8 минут и успел за этот отрезок реализовать 3 из 4 трехочковых. Также украинец сделал 1 подбор и допустил 1 потерю. Показатель полезности Михайлюка – "+9".

Матч с "Торонто" стал для Михайлюка третьим в карьере с тремя точными трехочковыми. В декабре прошлого года воспитанник "Черкасских мавп" в составе "Лейкерс" реализовал по три броска из-за дуги в матчах с "Мемфисом" и "Шарлотт".

В следующем матче "Детройт" сыграет против "Чикаго", а "Торонто" будет противостоять "Милуоки".

Торонто – Детройт видеообзор матча