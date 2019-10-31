Украинец Михайлюк эффектно дебютировал за "Детройт" в новом сезоне НБА: видео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк впервые в этом сезоне сыграл в НБА в составе "Детройт Пистонс".

Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси впервые выпустил Михайлюка на площадку при счете 90:111 в решающей четверти выездного матча против "Торонто" (113:125).

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Святослав сыграл чуть более 8 минут и успел за этот отрезок реализовать 3 из 4 трехочковых. Также украинец сделал 1 подбор и допустил 1 потерю. Показатель полезности Михайлюка – "+9".

Матч с "Торонто" стал для Михайлюка третьим в карьере с тремя точными трехочковыми. В декабре прошлого года воспитанник "Черкасских мавп" в составе "Лейкерс" реализовал по три броска из-за дуги в матчах с "Мемфисом" и "Шарлотт".

В следующем матче "Детройт" сыграет против "Чикаго", а "Торонто" будет противостоять "Милуоки".

Торонто – Детройт видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: NBA Баскетбол Святослав Михайлюк Спорт
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