Украинец Михайлюк не смог набрать очков в проигранном матче "Детройта": видео

"Детройт Пистонс" уступили "Миннесоте Тимбервулвз" в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА – 114: 20.

Украинец Святослав Михайлюк провел на паркете 5 минут, за это время он промазал один трехочковый бросок, сделал две потери и получил три фола.

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Пока что наиболее результативным поединком Михайлюка в сезоне остается игра против "Торонто Рэпторс", в которой 22-летний украинец набрал девять очков.

"Пистонс" проиграли уже седьмую игру в текущем сезоне, при этом победив четыре раза. Команда Дуэйна Кейси находится на десятом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

В следующей игре "поршни" будут противостоять ближайшей ночью "Майами Хит". Начало – в 2:30.

Детройт – Миннесота видеообзор матча