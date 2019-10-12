Украинец Михайлюк отличился эффектным броском в матче за "Детройт": видео
Команды НБА играют еще предсезонные матчи. Среди них и с участием украинских баскетболистов.
Свое игровое время получил и игрок "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк. Он сыграл за свою команду в игре против "Кливленда". Много времени не получил (только 9:52 минуты). За это время набрал 4 очка, а также сделал один перехват и одну результативную передачу.
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Стоит отметить, что Михайлюк сделал четыре броска, два из которых были меткие. Один из них – очень эффектный путбек-данк.
Матч закончился победой "Детройта" 109:105.
Видеообзор матча Детройт – Кливленд
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