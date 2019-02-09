Украинец Михайлюк победой дебютировал за "Детройт": видео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

Украинский форвард Святослав Михайлюк дебютировал за "Детройт" в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорком".

"Детройт" – "Нью-Йорк" 120:103 (41:22, 22:32, 26:30, 31:19)

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В первом матче за новую команду тренер "Пистонс" Дуэйн Кейси дал сыграть украинцу чуть больше девяти минут.

В активе Михайлюка 3 очка, которые он заработал благодаря точному броску из-за дуги. Также Святослав отметился двумя передачами и одним подбором. Показатель +/- украинца составил "-12".

В итоге, "Детройт" уверенно победил последнюю команду Восточной конференции "Никс" и продолжил бой за зону плей-офф, от которой "Пистонс" отделяет лишь одна позиция.

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Теги: Святослав Михайлюк Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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