Украинец Михайлюк пропустил очередной матч "Детройта" в НБА: видео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Twitter

Во вторник, 19 марта, состоялся поединок регулярного чемпионата НБА, в котором встретились "Кливленд" и "Детройт" украинца Святослава Михайлюка.

"Кливленд" – "Детройт" 126:119 (25:32, 35:29, 27:27, 39:31)

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"Кливленд" на домашней площадке благодаря хорошей заключительной четверти вырвал победу у "Детройта" – 126:119.

Святослав Михайлюк в матче участия не принимал. Предыдущие матчи против "Торонто" и "Лейкерс" он также пропустил. Перед этим он играл против "Майами", появившись на площадке впервые за 6 поединков.

"Кливленд" и "Детройт" подходили к последней четверти при практически равном счете: 87:88 в пользу команды Михайлюка. Однако "Кавальерс" в решающий момент сумели перевесить чашу весов.

"Детройт" занимает 6 место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч команда проведет 22 марта против "Финикс Санз".

Видеообзор матча Кливленд – Детройт

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Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
Источник: 24 Канал
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