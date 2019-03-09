Украинец Михайлюк пропустил третий матч подряд за "Детройт"

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк сыграл против "Чикаго" (112:104) в рамках регулярного сезона НБА.

"Чикаго" – "Детройт" 104:112 (30:24, 36:25, 14:20, 24:43)

Это третий матч подряд, когда украинец не получил игровое время. Последний матч за "Детройт" Михайлюк сыграл 2 марта против "Кливленда" и набрал 3 очка.

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Наиболее результативным игроком матча стал форвард "Детройта" Блэйк Гриффин, набравший 27 очков за игру. Его коллега по клубу Андре Драммонд оформил дабл-дабл во встрече с 20 очками и 20 подборами.

Самым результативным у "Буллз" стал защитник Зак Лавин с 24 очками за игру, еще 23 очка набрал форвард Отто Портер.

"Детройт" с соотношением побед-поражений 33:31 находится на шестой строчке Восточной конференции НБА. "Чикаго" с показателем 19:48 расположился на тринадцатой позиции.

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Теги: Святослав Михайлюк Баскетбол Спорт
Источник: 24 Канал
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