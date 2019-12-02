Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА: видео

22-летний украинский игрок "Детройта" Святослав Михайлюк отыграл матч НБА против "Сан-Антонио" – 132:98.

За 22 минуты на паркете Михайлюк набрал 13 очков (5 из 6 с игры, 2 из 3 трехочковые), что стало его лучшим результатом в НБА.

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Предыдущий рекорд результативности в сезоне Михайлюк установил на прошлой неделе, набрав 12 очков в победном матче "Детройта" против "Орландо Мэджик" (103:88).

"Пистонз" одержал седьмую победу в нынешнем регулярном чемпионате и сейчас занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче "Детройт" сыграет против "Кливленд Кавальерс" на выезде.

Детройт – Сан-Антонио 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27)