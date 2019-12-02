Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА: видео

9 Читати новину українською
Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

22-летний украинский игрок "Детройта" Святослав Михайлюк отыграл матч НБА против "Сан-Антонио" – 132:98.

За 22 минуты на паркете Михайлюк набрал 13 очков (5 из 6 с игры, 2 из 3 трехочковые), что стало его лучшим результатом в НБА.

Смотрите также: "Харьковские Соколы" одержали историческую победу, одолев в драматической битве "Черкасские Обезьяны"

Предыдущий рекорд результативности в сезоне Михайлюк установил на прошлой неделе, набрав 12 очков в победном матче "Детройта" против "Орландо Мэджик" (103:88).

"Пистонз" одержал седьмую победу в нынешнем регулярном чемпионате и сейчас занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче "Детройт" сыграет против "Кливленд Кавальерс" на выезде.

Детройт – Сан-Антонио 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27)

 

Обстреляли авто Соболева и погиб его сын: кто мог совершить покушение на депутата
сегодня
2597
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
1 декабря 21:53 Безус забил эффектный гол за "Гент" и помог команде победить: видео
Юрій Семенюк 122
30 ноября 20:01 Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020
Юрій Семенюк 670
1 декабря 17:20 Невероятный бросок с сиреной из-за дуги принес победу "Киев-Баскету" над "Днепром": видео
Юрій Семенюк 143
1 декабря 16:59 Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона, Леклер проиграл Ферстаппену битву за третье место
Юрій Семенюк 45
1 декабря 16:00 "Мариуполь" сенсационно сыграл вничью с "Шахтером": видео
Ігор Саджениця 213
Новости
Больше новостей
Залиште відгук