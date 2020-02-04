Украинец Михайлюк рискует пропустить Матч восходящих звезд НБА из-за травмы

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк пропустил матч против "Мемфиса" на регулярном чемпионате НБА.

Причиной послужила травма бедра, об этом сообщил обозреватель The Detroit News Роб Берд. Без украинца "поршни" провели блеклую игру и уступили 82:96.

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В этом сезоне украинец сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате, в среднем за игру набирая 8,9 очка и делая 1,7 подбора и отдавая 1,7 передачи.

Стоит отметить, что Михайлюк был приглашен на Матч восходящих звезд НБА, который состоится 14 февраля. Если травма серьезная, то участие Святослава в этом поединке под очень большим вопросом.

Спорт24 писал, что Святослав Михайлюк может оставить американский клуб "Детройт". Сразу несколько команд НБА заинтересовались в возможном обмене украинского защитника.