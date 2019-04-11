Украинец Михайлюк сыграет в плей-офф НБА: определились все участники

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Украинец Михайлюк сыграет в плей-офф НБА: определились все участники

В ночь на 11 апреля были сыграны последние матчи регулярного чемпионата НБА. После них определились все клубы, которые примут участие в плей-офф турнира. Среди команд – и "Детройт Пистонс", за которую выступает украинец Святослав Михайлюк.

"Детройт" попали в плей-офф благодаря победе в последнем матче над "Нью-Йорком". Они заняли восьмое место на Востоке, поэтому в первом круге сыграют против "Милуоки". Первые матчи состоятся именно на территории "Милуоки". Однако сыграет ли Святослав Михайлюк – неизвестно. Украинец редко попадает в заявку команды на игру.

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Первые матчи плей-офф запланированы на 13 апреля.

Восточная конференция:
Милуоки – Детройт
Бостон – Индиана
Филадельфия – Бруклин
Торонто – Орландо

Западная конференция:
Голден Стейт – Клипперс
Хьюстон – Юта
Портленд – Оклахома-Сити
Денвер – Сан-Антонио

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Теги: Спорт NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
Источник: 24 Канал
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