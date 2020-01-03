Украинец Михайлюк ударно провел матч НБА против "Клипперс": видео

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче "Детройта". Команда уступила "Клипперс" – 112:126.

Украинец вышел со старта и заработал 14 пунктов. Кроме набранных очков, в активе Михайлюка также 2 подбора и 2 передачи. Его рейтинг результативности в игре составил +3.

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"Детройт" снова выступал без пяти игроков. Четверо из которых травмированы, а Блейк Гриффин просто не был использован в данном матче. К слову, "Клипперс" является его бывшей командой, поэтому для него этот матч был особенным. Впрочем, наблюдать ему пришлось по сути за разгромом. В начале четвертой четверти "Детройт" проигрывал с разницей в 31 очко.

"Детройт" продолжает находиться вне зоны плей-офф, занимая 11 место в рамках Восточной конференции НБА.

Клипперс – Детройт 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)