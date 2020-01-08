Украинец Михайлюк установил два личных рекорда в матче НБА: видео

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел успешный матч регулярного чемпионата НБА. "Детройт" на выезде обыграл "Кливленд" (115:113).

Михайлюк в пятом матче подряд набрал больше 10 очков, реализовав 4 из 10 трехочковых.

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Украинец в матче с "Кавальерс" провел на площадке рекордные в карьере 34 минуты и 30 секунд, а также отдал рекордные 5 результативных передач.

В 2020 году Святослав Михайлюк в четырех матчах в среднем за игру набирает по 13,5 очка, 1,5 подбора и 3,0 передачи.

Средняя статистика защитника "Детройта" в сезоне 2019-2020 составила 7,2 очка, 1,4 подбора и 1,5 передачи.

Команда Михайлюка находится на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующем матче "Пистонз" сыграют 10 января против "Кавальерс", но уже на домашней площадке.

Все действия Святослава Михайлюка в матче против "Кливленда": смотрите видео