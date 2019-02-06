Украинец Михайлюк впервые примерил форму нового клуба НБА: фото

0 Читати новину українською
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / "Лейкерс"

"Детройт Пистонс" официально объявили о подписании украинца Святослава Михайлюка с "Лос-Анджелес Лейкерс".

Клуб из Мичигана обменял Михайлюка из "Лос-Анджелес Лейкерс", взамен отдав Реджи Буллока, сообщает официальный Twitter клуба.

Читайте также: "Лейкерс" обменяли украинца Святослава Михайлюка в другой клуб НБА

Нация "Лейкерс", это было мечтой стать частью этого клуба. Поддержка была удивительной и значила очень много для меня. "Детройт"! Я не могу дождаться стать игроком "Пистонс",
– написал Михайлюк в Instagram.

Михайлюк не смог закрепиться в команде, поэтому "Лейкерс" и искали ему замену. Буллок в среднем за матч делает 6,6 трехочковых бросков с процентом реализации в 38,4. В Праздники показатели хуже – 2,2 броска и 32,1% реализации.

Святослав Михайлюк был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА 2018 года за номером 47. За "озерных" он сыграл 38 матчей, в которых в среднем набирал 3,2 очка.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
сегодня
34990
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
сегодня 17:14 Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
68
Даяна Ястремская выиграла первый матч для сборной Украины на Кубке Федераций
сегодня 12:49 Даяна Ястремская выиграла первый матч для сборной Украины на Кубке Федераций
58
"Шахтер" и "Динамо" попали в топ-100 самых богатых клубов мира
сегодня 11:15 "Шахтер" и "Динамо" попали в топ-100 самых богатых клубов мира
88
Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу
сегодня 09:33 Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу
86
"Лейкерс" обменяли украинца Святослава Михайлюка в другой клуб НБА
сегодня 09:16 "Лейкерс" обменяли украинца Святослава Михайлюка в другой клуб НБА
81
Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
5 февраля 14:00 Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
180
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук