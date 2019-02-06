Украинец Михайлюк впервые примерил форму нового клуба НБА: фото

"Детройт Пистонс" официально объявили о подписании украинца Святослава Михайлюка с "Лос-Анджелес Лейкерс".

Клуб из Мичигана обменял Михайлюка из "Лос-Анджелес Лейкерс", взамен отдав Реджи Буллока, сообщает официальный Twitter клуба.

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OFFICIAL: The Pistons have acquired Sviatoslav Mykhailiuk and a future second-round draft pick from the L.A. Lakers in exchange for Reggie Bullock.



Welcome to the squad, Svi! #DetroitBasketball pic.twitter.com/D110r9HVa1 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 6 февраля 2019 г.

Нация "Лейкерс", это было мечтой стать частью этого клуба. Поддержка была удивительной и значила очень много для меня. "Детройт"! Я не могу дождаться стать игроком "Пистонс",

– написал Михайлюк в Instagram.

Михайлюк не смог закрепиться в команде, поэтому "Лейкерс" и искали ему замену. Буллок в среднем за матч делает 6,6 трехочковых бросков с процентом реализации в 38,4. В Праздники показатели хуже – 2,2 броска и 32,1% реализации.

Святослав Михайлюк был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА 2018 года за номером 47. За "озерных" он сыграл 38 матчей, в которых в среднем набирал 3,2 очка.

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