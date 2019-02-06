Украинец Михайлюк впервые примерил форму нового клуба НБА: фото
"Детройт Пистонс" официально объявили о подписании украинца Святослава Михайлюка с "Лос-Анджелес Лейкерс".
Клуб из Мичигана обменял Михайлюка из "Лос-Анджелес Лейкерс", взамен отдав Реджи Буллока, сообщает официальный Twitter клуба.
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Нация "Лейкерс", это было мечтой стать частью этого клуба. Поддержка была удивительной и значила очень много для меня. "Детройт"! Я не могу дождаться стать игроком "Пистонс",
– написал Михайлюк в Instagram.
Михайлюк не смог закрепиться в команде, поэтому "Лейкерс" и искали ему замену. Буллок в среднем за матч делает 6,6 трехочковых бросков с процентом реализации в 38,4. В Праздники показатели хуже – 2,2 броска и 32,1% реализации.
Святослав Михайлюк был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА 2018 года за номером 47. За "озерных" он сыграл 38 матчей, в которых в среднем набирал 3,2 очка.