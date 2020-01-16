Украинец Михайлюк забросил мяч со своей половины и стал лучшим игроком матча НБА: видео
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк помог "Детройту Пистонс" одержать победу в выездном матче со второй командой Восточной конференции НБА "Бостон Селтикс" – 116:103.
Этот матч Михайлюк начал на скамейке запасных. Однако сумел сыграть 29 минут. За это время он набрал 21 очко (1/1 двухочковых, 5/8 трехочковых, 4/5 штрафных), сделал 5 результативных передач и 1 подбор.
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Также Михайлюк в конце третьей четверти забросил мяч со своей половины поля вместе с сиреной.
Видео броска с сиреной со своей половины поля
Видео всех действий Михайлюка в матче против "Селтика"
Таким образом украинец установил карьерные рекорды по результативности, передачам и количеству попаданий из-за дуги. И он один среди четырех лучших игроков матча.
Видеообзор матча Бостон – Детройт