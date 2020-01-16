Украинец Михайлюк забросил мяч со своей половины и стал лучшим игроком матча НБА: видео

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк помог "Детройту Пистонс" одержать победу в выездном матче со второй командой Восточной конференции НБА "Бостон Селтикс" – 116:103.

Этот матч Михайлюк начал на скамейке запасных. Однако сумел сыграть 29 минут. За это время он набрал 21 очко (1/1 двухочковых, 5/8 трехочковых, 4/5 штрафных), сделал 5 результативных передач и 1 подбор.

К слову: Сразу два эпизода с участием украинца Леня попали в топ-10 моментов НБА: видео

Также Михайлюк в конце третьей четверти забросил мяч со своей половины поля вместе с сиреной.

Видео броска с сиреной со своей половины поля

Видео всех действий Михайлюка в матче против "Селтика"

Таким образом украинец установил карьерные рекорды по результативности, передачам и количеству попаданий из-за дуги. И он один среди четырех лучших игроков матча.

Too hard to pick just one player of the game tonight. So here's four.



Our Player(s) of the Game presented by @Jeep. pic.twitter.com/9i2lAHU7MD — Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 16, 2020

Видеообзор матча Бостон – Детройт