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Игрок "Динамо" стал одним из самых дорогих защитников мира

 
Виталий Миколенко

Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил список самых дорогих левых защитников мира до 21-го года.

В список попал защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко, который расположился на четвертой строчке. Цена Миколенко – 10 миллионов евро.

К слову: Игроки клуба УПЛ получили впечатляющую премию за победу над "Динамо"

Топ-10 самых дорогих левых защитников мира до 21 года:

В нынешнем сезоне Миколенко записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов в 25 матчах за "Динамо".

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол
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