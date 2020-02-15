Игрок "Динамо" стал одним из самых дорогих защитников мира
Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил список самых дорогих левых защитников мира до 21-го года.
В список попал защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко, который расположился на четвертой строчке. Цена Миколенко – 10 миллионов евро.
К слову: Игроки клуба УПЛ получили впечатляющую премию за победу над "Динамо"
Топ-10 самых дорогих левых защитников мира до 21 года:
В нынешнем сезоне Миколенко записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов в 25 матчах за "Динамо".
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