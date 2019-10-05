Украинец Митрофанов брутально нокаутировал соперника, боксера вынесли с ринга на носилках: видео

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов, который выступает в среднем весе, одержал шестую победу на профессиональном ринге. В Киеве украинец нокаутировал Новака Радуловича.

В начале четвертого раунда 29-летний Митрофанов набросился на своего сербского оппонента. Каким-то чудом Новак выдержал первые удары и не упал.

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Однако через несколько секунд поединок, если говорить футбольной терминологией, был в одни ворота. Митрофанов вкладывал всю силу в свои боковые удары и нокаутировал соперника.

Для Дмитрия это уже шестая победа и четвертая нокаутом. Однажды Митрофанов проиграл.

Видео нокаута

После завершения боя сербский боксер не смог ни самостоятельно подняться, ни покинуть ринг. Новака Радуловича вынесли врачи на носилках.