Украинец Митрофанов брутально нокаутировал соперника, боксера вынесли с ринга на носилках: видео

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Дмитрий Митрофанов
Дмитрий Митрофанов / K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов, который выступает в среднем весе, одержал шестую победу на профессиональном ринге. В Киеве украинец нокаутировал Новака Радуловича.

В начале четвертого раунда 29-летний Митрофанов набросился на своего сербского оппонента. Каким-то чудом Новак выдержал первые удары и не упал.

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Однако через несколько секунд поединок, если говорить футбольной терминологией, был в одни ворота. Митрофанов вкладывал всю силу в свои боковые удары и нокаутировал соперника.

Для Дмитрия это уже шестая победа и четвертая нокаутом. Однажды Митрофанов проиграл.

Видео нокаута

 

После завершения боя сербский боксер не смог ни самостоятельно подняться, ни покинуть ринг. Новака Радуловича вынесли врачи на носилках.

 

 

Соперника Митрофанова унесли из ринга на носилках. Его забрала скорая Украинец, напомним, завершил поединок брутальным нокаутом в 4 раунде #украинскийбокс #митрофанов #лакипанчнет #ukrainianboxing #mytrifanow #luckypunchnet

Опубліковано Luckypunch.net Субота, 5 жовтня 2019 р.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Спорт
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