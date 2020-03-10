Украинец Морозюк в Турции поддержал боевые действия против российской армии – фото

Руководство, тренеры и игроки турецкого "Ризеспора" перед матчем 25-го тура чемпионата Турции против "Аланьяспора" (1:1) провели акцию в поддержку пострадавших бойцов в операции "Весенний щит".

Футболисты стартового состава "Ризеспора" вышли на поле в сержантских куртках и беретах, среди них был и украинец Николай Морозюк, пишет Fanatik.

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ФК "Ризеспор" поддержал турецких военных / Фото: ФК " Ризеспор"

Арендованный у "Шахтера" Андрей Борячук вышел на поле только на последние 12 минут, арендованный у "Динамо" Денис Гармаш провел встречу в запасе.

Также в церемонии приняли участие губернатор, главный прокурор, глава Высшего уголовного суда, командир жандармерии и начальник полиции Ризе.

Операция "Весенний щит" Вооруженное противостояние между турецкими и сирийскими правительственными силами в конце февраля – начале марта 2020 года на территории сирийской провинции Идлиб. Поддержку сирийскому наступлению оказывали Воздушно-космические силы Российской Федерации.