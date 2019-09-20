Украинец Нойок забил шестой гол в сезоне за брестское "Динамо": видео
Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи".
На 54-й минуте Александр сделал счет 2:0 в пользу динамовцев. Итоговый счет матча – 3:1.
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Весь матч за "Динамо-Брест" провел и нападающий Артем Милевский. На 85-й минуте поединка на поле появился украинский форвард Алексей Хобленко.
Нойок в нынешнем сезоне провел 21 матч за "Динамо-Брест". На счету полузащитника 6 голов и 1 результативная передача.
"Динамо-Брест" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Следующий матч команда проведет 25 сентября дома против БАТЭ.
Смотрите видео гола Александра Нойока
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