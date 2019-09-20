Украинец Нойок забил шестой гол в сезоне за брестское "Динамо": видео

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Александр Нойок
Александр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи".

На 54-й минуте Александр сделал счет 2:0 в пользу динамовцев. Итоговый счет матча – 3:1.

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Весь матч за "Динамо-Брест" провел и нападающий Артем Милевский. На 85-й минуте поединка на поле появился украинский форвард Алексей Хобленко.

Нойок в нынешнем сезоне провел 21 матч за "Динамо-Брест". На счету полузащитника 6 голов и 1 результативная передача.

"Динамо-Брест" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Следующий матч команда проведет 25 сентября дома против БАТЭ.

Смотрите видео гола Александра Нойока

 

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Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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