Украинец Нойок забил за Брестское "Динамо", Милевский отличился ассистом: видео

В матче 1/8 Кубка Беларуси Брестское "Динамо" принимало ФК "Минск". В этом матче два украинца забили гол, а еще один отметился результативным пасом.

"Минск" первым забил. Отличился украинец Владислав Насибулин. Это произошло еще на 12-й минуте.

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После этого забивали только хозяева. Но сравнить им счет удалось только во втором тайме. Сначала Александр Нойок со штрафного забил. Впоследствии Артем Милевский отличился пасом на Павла Нехайчика. После этого его заменили. А окончательный счет установил Роман Юзепчук.

Поэтому "Динамо" побеждает и выходит в четвертьфинал Кубка Беларуси.

Видео моментов матча Динамо – Минск