Украинец Новиков сенсационно стал чемпионом Европы по борьбе, Тимуров завоевал бронзу

Во вторник, 11 февраля, в решающем поединке борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг сошлись украинец Семен Новиков и титулованный венгр Виктор Леринц.

Нашего борца не смутили громкие титулы соперника (чемпион Европы-2017, бронзовый призер Европейских игр-2019 и обладатель трех медалей чемпионата мира) и в финале он разгромил соперника – 7:1, впервые став чемпионом Европы.

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Также в весе до 63 кг украинец Ленур Темиров получил бронзовую медаль. В схватке за третье место уроженец Солнечной Долины (АР Крым) последним действием преодолел бронзового призера Олимпийских игр в Рио норвежца Стига-Андре Берга со счетом 3:3.

Добавим, что еще один украинец Владимир Яковлев (77 кг) в матче за бронзу уступил шведу Алексу Бьюдбергу (2:5).

Напомним, что в полуфинале Новиков сошелся с одним из лидеров сборной России в этой категории, молодым, но титулованным Александром Комаровым. Проигрывая по ходу встречи, до последних секунд Новиков не оставлял надежду вырвать победу и ему это удалось.

Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.