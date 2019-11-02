Украинец Ордец дебютным голом в России спас от поражения "Динамо": видео

Украинский защитник Иван Ордец отличился дебютным голом в России. Экс-игрок "Шахтера" отличился за московское "Динамо" в игре с клубом "Ахмат" Грозный.

Московские "динамовцы" проигрывали на протяжении всего матча. В середине первого тайма москвичи также не сумели реализовать пенальти.

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Счет 0:1 на табло сохранялся до последних секунд. В компенсированное время хозяева поля заработали угловой. Рауш сделал подачу, которую ударом головой замкнул украинец Ордец.

Тем самым футболист принес "Динамо" ничейный результат.

"Динамо" – "Ахмат" видеообзор игры

Для Ивана, который переехал в Россию летом 2019 года, это был только 5-й матч в футболке "Динамо". Также это дебютный гол украинца в России.

Как известно, Ордец перешел в "Динамо" из "Шахтера" бесплатно, так как у него закончился контракт с "горняками".

Московское "Динамо" после 15 туров в чемпионате России набрало только 15 очков и находится в зоне вылета.