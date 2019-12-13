Украинец отдал два голевых паса и попал в символическую сборную тура Лиги Европы

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Роман Безус / Фото из открытых источников

Украинский хавбек "Гента" Роман Безус попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.

12 декабря в домашнем поединке своего бельгийского клуба "Гент" против украинской "Александрии" (2:1) Роман Безус отметился двумя результативными передачами.

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В нынешнем сезоне Безус сыграл 16 матчей за "буйволов" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

"Гент" с украинцами Романом Безусом, Игорем Пластуном и Романом Яремчуком занял первое место в группе, где соперниками бельгийцев были "Александрия", "Вольфсбург" и "Сент-Этьен".

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол
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