Украинец отдал два голевых паса и попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Украинский хавбек "Гента" Роман Безус попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.

12 декабря в домашнем поединке своего бельгийского клуба "Гент" против украинской "Александрии" (2:1) Роман Безус отметился двумя результативными передачами.

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This week's top performers ⁣

⁣️ How many would make your group stage dream team? #UEL | @FedExEurope — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 декабря 2019 г.

В нынешнем сезоне Безус сыграл 16 матчей за "буйволов" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

"Гент" с украинцами Романом Безусом, Игорем Пластуном и Романом Яремчуком занял первое место в группе, где соперниками бельгийцев были "Александрия", "Вольфсбург" и "Сент-Этьен".