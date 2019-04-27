Украинец, паркур-трюки которого потрясли весь мир – фото и видео

В 2017 году паркур-трюки украинца ошеломили. Александр Титаренко из Мариуполя, который самостоятельно собрал деньги на путешествие в Грецию и прошел на месте отборочный тур, – неожиданно занял первое место. Медиа взорвались заголовками "Неизвестный украинец выиграл топовые фриранерские соревнования" или же "Неизвестный шокировал фриранерский мир блестящим выступлением".

Эта победа стала переломной. Если раньше для участия в соревнованиях нужно было несколько месяцев работать и откладывать деньги, то теперь Александр стал партнером одной известной компании и больше не задается этим вопросом.

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А главное – сейчас ничто не отвлекает его от тренировок. Обычно это 3-4 часа 6 дней в неделю. И так с 11 лет.

Отрабатывать сложный трюк приходится долго, монотонно повторяя его раз за разом, пока частота удачных попыток не достигнет максимального уровня. Если зала нет, то всегда можно потренироваться прямо посреди улицы. Для этого подойдут стены и обычные ограждения. Но всему надо знать меру: недавно Александр прошел медицинский осмотр в австрийских врачей, и те порекомендовали уменьшить активность тренировок, чтобы не перевиснажувати тело.

Когда смотришь на трюки Александра, складывается впечатление, что он постоянный гость травмпунктов. К счастью, нет. За все время, в течение которого Титаренко занимается паркуром, – а это 13 лет – он насчитал примерно 30 травм. Преимущественно, они легкие. Спортсмен признается: в момент, когда чувствует, что трюк неудачный, – пытается так выкрутить тело, чтобы снова приземлиться на ноги.



Тяжелые травмы может пересчитать на пальцах одной руки. Одна из самых неприятных произошла на соревнованиях Air wipp. Казалось бы, трюк тогда тоже был хорошо отработан, но Александр зацепился головой за выступ, на мгновение потерял сознание и упал. Это впервые в жизни у него было сотрясение мозга. На две недели врачи строго запретили любые нагрузки.

В последние годы Мировая федерация гимнастики пытается внести паркур в олимпийские виды спорта. Что ж, если им это удастся, наша страна может смело претендовать на медали.



Титаренко выиграл Чемпионат мира по фрирану в Греции

Если паркур признают олимпийским видом спорта, Украину ожидает немало медалей

Что такое паркур?

Это вид физдисциплины, в которой основной задачей является преодоление любых препятствий на своем пути во время бега. Преодоление препятствий выполняют благодаря приспособлению своих движений к окружающей среде.



Паркур основали во Франции и он переводится с французского как "дистанция" или же "полоса препятствий". Люди, которые занимаются паркуром, называются трейсерами.



Паркур сочетает в себе:

• особую философию (мировосприятие),

• гимнастику,

• легкую атлетику,

• билдеринг (лазание стенами).