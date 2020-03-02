Украинец переписывает историю: каратисты завоевали две награды на турнире в Австрии

У змаганнях, що пройшли на арені "Спортхалле Альпенштрассе", взяли участь 600 спортсменів з 88 країн світу.

Читайте також: Україна – жорсткий совдеп, – гімнаст Олег Верняєв

Історичну перемогу для України здобув молодий важковаговик з Чернівців Різван Талібов. 22-річний боєць, який у 2018 році вигравав бронзу чемпіонату Європи в командному куміте, а минулого року посів 5-е місце на Євро в Гвадалахарі, яскраво виблиснув у Зальцбурзі.

Різван Талібов у ваговій категорії +84 кг поповнив свою скарбничку нагородою найвищого ґатунку. Це перше золото та перший фінал турнірів Karate 1 для представників України у важкій вазі (84+ кг) за всю історію.

Різван Талібов здолав у фіналі американця Браяна Іра – 3:1. Ще один українець Станіслав Горуна у вирішальному поєдинку зазнав поразки від іранського спортсмена Бахмана Гончі Азгарі – 0:3 та здобув друге місце на турнірі.