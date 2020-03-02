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Украинец переписывает историю: каратисты завоевали две награды на турнире в Австрии

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Украинские каратисты Ризван Талибов и Станислав Горуна заняли призовые места на престижных соревнованиях Karate1 Premier League. Украина пополнила свою копилку золотой и серебряной наградами.

У змаганнях, що пройшли на арені "Спортхалле Альпенштрассе", взяли участь 600 спортсменів з 88 країн світу. 

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Історичну перемогу для України здобув молодий важковаговик з Чернівців Різван Талібов. 22-річний боєць, який у 2018 році вигравав бронзу чемпіонату Європи в командному куміте, а минулого року посів 5-е місце на Євро в Гвадалахарі, яскраво виблиснув у Зальцбурзі.

Різван Талібов у ваговій категорії +84 кг поповнив свою скарбничку нагородою найвищого ґатунку. Це перше золото та перший фінал турнірів Karate 1 для представників України у важкій вазі (84+ кг) за всю історію.

Різван Талібов здолав у фіналі  американця Браяна Іра – 3:1. Ще один українець Станіслав Горуна у вирішальному поєдинку зазнав поразки від іранського спортсмена Бахмана Гончі Азгарі – 0:3 та здобув друге місце на турнірі.

 

Наступний етап Ліги Karate 1 відбудеться в Марокко з 13 по 15 березня.
 

Що таке Karate1 Premier League?
Це змагання з карате, запроваджені Всесвітньою федерацією карате у 2011 році для забезпечення однорідної системи кваліфікації до олімпійського турніру з карате.

Бронза м. Париж (Франція) 2019
Бронза м. Париж (Франція) 2018
Золото м. Париж (Франція) 2018
Золото м. Стамбул (Туреччина) 2018
Бронза м. Дубаї (ОАЕ) 2018
Бронза м. Париж (Франція) 2015
Золото м. Париж (Франція) 2014
Золото м. Дортрехт (Нідерланди) 2013
Срібло м. Тюмень (Росія) 2013
Золото м. Франкфурт (Німеччина) 2013
Срібло м. Зальцбург (Австрія) 2012
Бронза м. Дубаї (ОАЕ) 2017

Здобутки Станіслава Горуни на турнірах K1 Premier League

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Автор: София Кулай
Теги: Карате Новости Спорта Спорт
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