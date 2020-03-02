Украинец переписывает историю: каратисты завоевали две награды на турнире в Австрии
Украинские каратисты Ризван Талибов и Станислав Горуна заняли призовые места на престижных соревнованиях Karate1 Premier League. Украина пополнила свою копилку золотой и серебряной наградами.
У змаганнях, що пройшли на арені "Спортхалле Альпенштрассе", взяли участь 600 спортсменів з 88 країн світу.
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Історичну перемогу для України здобув молодий важковаговик з Чернівців Різван Талібов. 22-річний боєць, який у 2018 році вигравав бронзу чемпіонату Європи в командному куміте, а минулого року посів 5-е місце на Євро в Гвадалахарі, яскраво виблиснув у Зальцбурзі.
Різван Талібов у ваговій категорії +84 кг поповнив свою скарбничку нагородою найвищого ґатунку. Це перше золото та перший фінал турнірів Karate 1 для представників України у важкій вазі (84+ кг) за всю історію.
Різван Талібов здолав у фіналі американця Браяна Іра – 3:1. Ще один українець Станіслав Горуна у вирішальному поєдинку зазнав поразки від іранського спортсмена Бахмана Гончі Азгарі – 0:3 та здобув друге місце на турнірі.
Що таке Karate1 Premier League?
Це змагання з карате, запроваджені Всесвітньою федерацією карате у 2011 році для забезпечення однорідної системи кваліфікації до олімпійського турніру з карате.
|Бронза
|м. Париж (Франція) 2019
|Бронза
|м. Париж (Франція) 2018
|Золото
|м. Париж (Франція) 2018
|Золото
|м. Стамбул (Туреччина) 2018
|Бронза
|м. Дубаї (ОАЕ) 2018
|Бронза
|м. Париж (Франція) 2015
|Золото
|м. Париж (Франція) 2014
|Золото
|м. Дортрехт (Нідерланди) 2013
|Срібло
|м. Тюмень (Росія) 2013
|Золото
|м. Франкфурт (Німеччина) 2013
|Срібло
|м. Зальцбург (Австрія) 2012
|Бронза
|м. Дубаї (ОАЕ) 2017
Здобутки Станіслава Горуни на турнірах K1 Premier League
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