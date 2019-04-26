Украинец Петрив завоевал последнюю лицензию на Олимпийские игры по пулевой стрельбе

Олимпийский чемпион 2008 года Александра Петрив завоевал лицензию на Олимпийские игры в 2020 году в Токио.

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине состоялся финал по скорострельной стрельбе из пистолета (МП-8), в котором кроме наград разыгрывались три путевки на Игры в Токио.

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Опытный львовянин занял шестое место. Однако трое из пяти спортсменов, которые его опередили, не принимали участия в лицензионной борьбе. Китай, представленный в финале двумя стрелками, раньше выбрал полную квоту в этом упражнении, француз квалифицировался еще на прошлогоднем чемпионате мира.

Поэтому в рейтинге претендентов на олимпийские лицензии украинец расположился после соперников из Германии и США, забрав последний из трех доступных пропусков на Олимпийские игры в Токио.

Это третья олимпийская лицензия для Украины в пулевой стрельбе после полученных на прошлогоднем мировом форуме в Чханвони лицензий Елены Костевич в МП-5 и Павла Коростылева в ПП-3.

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