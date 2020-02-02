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Украинец Петряк красивым голом принес победу своему клубу в Венгрии: видео

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Украинский футболист Иван Петряк отметился голом в чемпионате Венгрии. Иван провел гол в составе "Фехервара".

В матче 18-го тура чемпионата Венгрии команда Петряка на выезде играла против "Уйпешта".

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25-летний украинец начал матч на скамейке запасных. На 62-й минуте футболист вышел на поле вместо Георги Миланова.

На 84-й минуте Петряк забил единственный за встречу мяч и принес "Фехервару" победу.

Видео гола Петряка

 

Это только второй гол Петряка в 22 матчах за венгерский клуб.

  • В предыдущем матче против "Гонведа" Петряк получил досадную травму, но успел восстановиться к поединку с "Уйпештом".
  • "Фехервар" за 18 матчей набрал 36 очков и занимает второе место. Команда Петряка проигрывает "Ференцварошу" 6 очков.
  • Кроме того, "у Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров, есть игра в запасе.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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