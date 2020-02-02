Украинец Петряк красивым голом принес победу своему клубу в Венгрии: видео

Украинский футболист Иван Петряк отметился голом в чемпионате Венгрии. Иван провел гол в составе "Фехервара".

В матче 18-го тура чемпионата Венгрии команда Петряка на выезде играла против "Уйпешта".

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25-летний украинец начал матч на скамейке запасных. На 62-й минуте футболист вышел на поле вместо Георги Миланова.

На 84-й минуте Петряк забил единственный за встречу мяч и принес "Фехервару" победу.

Видео гола Петряка

Это только второй гол Петряка в 22 матчах за венгерский клуб.