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Украинец Петряк продолжает голевую феерию в чемпионате Венгрии – видео

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В матче 24-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде одержал волевую победу над "Академией Пушкаша" – 4:1. Победный гол забил украинский полузащитник Иван Петряк.

Петряк вышел в стартовом составе команды. На 59-й минуте "Фехервар" повел в счете (2:1) благодаря точному удару украинца. В конце поединка Иван был заменен.

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Видео гола Петряка

Отметим, что в составе "Академии Пушкаша" получил игровое время полузащитник Артем Фаворов. Украинец вышел на замену на 84-й минуте поединка.
  • В нынешнем сезоне 25-летний Петряк провел 33 матча за "Фехервар", отметившись шестью голами.
  • "Фехервар" возглавляет чемпионат Венгрии, опережая "Ференцварош" Сергея Реброва по дополнительным показателям.
  • Следующий матч команда Петряка проведет 11 марта дома против "Залаэгерсега" в рамках 1/4 финала Кубка Венгрии.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Иван Петряк
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