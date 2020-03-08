Украинец Петряк продолжает голевую феерию в чемпионате Венгрии – видео
В матче 24-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде одержал волевую победу над "Академией Пушкаша" – 4:1. Победный гол забил украинский полузащитник Иван Петряк.
Петряк вышел в стартовом составе команды. На 59-й минуте "Фехервар" повел в счете (2:1) благодаря точному удару украинца. В конце поединка Иван был заменен.
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Видео гола Петряка
- В нынешнем сезоне 25-летний Петряк провел 33 матча за "Фехервар", отметившись шестью голами.
- "Фехервар" возглавляет чемпионат Венгрии, опережая "Ференцварош" Сергея Реброва по дополнительным показателям.
- Следующий матч команда Петряка проведет 11 марта дома против "Залаэгерсега" в рамках 1/4 финала Кубка Венгрии.
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