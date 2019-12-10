Украинец Пятов стал героем американского мультсериала The Champions: видео

Украинский вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал одним из героев пятой серии мультипликационного сериала The Champions, который повествует о звездах Лиги чемпионов.

В 5 серии 3 сезона Пятов привез вратарей различных европейских клубов в Чернобыль.

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В ролике голкипер сидит позади других его коллег за столиком с водкой и сигаретами. Затем Андрей зовет всех в Припять, где показывает местное футбольное поле. Кроме того, потом выясняется, что у Пятова вообще шесть пальцев.

В эпизоде ​​также присутствуют Кейлор Навас, Марк Андре тер Штеген, Алиссон, Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер, Тибо Куртуа, Давид Оспина и другие.

Андрей Пятов стал героем мультфильма: смотрите видео