Украинец планирует установить рекорд, пройдя пешком из Киева в Лиссабон

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Валентин Черненко
Валентин Черненко

35-летний киевлянин Валентин Черненко планирует установить рекорд Украины, совершив самый масштабный в Украине единичный пеший поход – из Киева в Лиссабон. Маршрут протяженностью более 5 тысяч километров пройдет через всю Европу до столицы Португалии.

Валентин Черненко в прошлом – профессиональный хоккеист. Идея такого путешествия возникла у него после автопробега по пяти европейским странам, куда он отправился вместе со своей женой и дочерью. Львиную часть запланированного бюджета в этом путешествии составили именно расходы на автомобиль, заправку, обслуживание, страхование, парковки, оплату дорог. Поэтому следующее свою экстремальное путешествие Валентин решил пройти исключительно пешком, не используя ни одного попутного транспорта. Все путешествие по предварительным данным продлится 180-200 дней. Оно пройдет через Краков, Вену, Мюнхен, Милан, Марсель, Барселону, Мадрид и в Лиссабон.

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"К нам уже не впервые поступают заявки на максимальную продолжительность пешеходного путешествия. Среди наиболее интересных заявок – прохождение периметра Европы пешком и даже на одиночное пешеходное кругосветное путешествие. Но ни один из этих планов не был реализован. Мы надеемся, что эта амбициозная заявка завершится успехом. Потому что только в таком случае мы можем объявить новый рекорд Украины", – рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Основное правило фиксации этого рекорда заключается в необходимости постоянно фиксировать прохождение маршрута с помощью трекера, данные с которого эксперты будут периодически анализировать еще в процессе прохождения маршрута.

Поход начнется в пятницу, 5 апреля, в 12:00 с Бессарабской площади в Киеве.

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Теги: Спорт Новости Спорта Рекорды
Источник: 24 Канал
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