Украинец Подручный стал 4-м в спринте на чемпионате мира, победил Йоханнес Бё

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на Чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Невероятный Бё с одним промахом все равно сумел выиграть спринт.

Бё допустил один промах при стрельбе, но компенсировал ошибку невероятной скоростью. Норвежец преодолел 10 км за 24 минуты 37 секунд.

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After an incredible season already, it's no coincidence that @7ohannesbo is well on his way to gold in the sprint here in #2019Ostersund



Watch the men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/bNcTKZ76mY — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 марта 2019 г.

Почти 14 секунд Йоханнесу проиграл россиянин Александр Логинов, который не допустил ни одного промаха. Третье место занял представитель Франции Кентен Фийон Майе.

Лучшим из украинцем оказался Дмитрий Подручный. Украинский биатлонист идеально отработал на стрельбе, закрыв все 10 мишеней. Кроме того Дмитрий продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему финишировать на 4 позиции.

Руслан Ткаленко с одним промахом на стрельбе стоя финишировал на 42 месте. Два промаха на стрельбе стоя помешали Артему Тищенко претендовать на попадание в топ-50. Украинец завершил спринт на 81 месте. Худшим из украинцев оказался Виталий Труш, который не закрыл три мишени. Труш финишировал 94-м.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 7-го марта и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только седьмое место. В пятницу, 8 марта, состоялся женский спринт, который выиграла Анастасия Кузьмина.

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