Украинец попал в легендарную баскетбольную команду: захватывающая история

Украинец Дмитрий Кривенко с прозвищем Smoove – один из лучших данкеров мира. Он является участником легендарной баскетбольной шоу-команды Harlem Globetrotters.

Как для баскетболиста, он не слишком высокий – 188 сантиметров. Сам он рассказал, что в лучшем случае едва может коснуться баскетбольного кольца головой, но когда оказывается на площадке – начинает творить чудеса.

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Smoove придумывает безумные идеи для бросков, благодаря которым вошел в число лучших данкеров на планете.

Что такое слэм-данк?Это один из самых зрелищных способов попасть в корзину в баскетболе (а также стритболе и слэмболе). Чтобы сделать удачный данк, игрок должен подпрыгнуть и одной или двумя руками забросить мяч в кольцо.

Как Smoove дважды стал чемпионом

Дмитрий впервые взял в руки баскетбольный мяч в шесть лет. Броскам учили отец и брат, которые занимались этим видом спорта. Парень мечтал о профессиональном баскетболе, параллельно интересовался фристайлом и отрабатывал броски.

Смотрите фото одного из лучших данкеров:

В 2010 году с ребятами организовал фристайл-команду, которая очаровала украинскую публику. Далее были многочисленные соревнования за рубежом, престижные награды. Дмитрий Кривенко дважды завоевал титул чемпиона мира по слэм-данку.

Осуществление мечты

С самого начала карьеры у Smoove появилась мечта – попасть в Harlem Globetrotters. Это американская баскетбольная шоу-команда, которая появилась в конце 20-х годов прошлого века.

Они отступили от традиционных поединков, превратив баскетбол в зрелищное шоу с элементами театра и комедии. Команда проводит показательные игры по всему миру, во время которых игроки выполняют невероятные трюки и развлекают публику.

Смотрите видео захватывающих данков украинца:

Дмитрий несколько лет пытался достучаться до кумиров – знакомился с игроками команды, посылал видео со своими трюками. В ответ получал молчание или мягкий отказ. И был шокирован, когда в конце 2019 года его приняли в команду.

Первое турне вместе с Harlem Globetrotters

В начале 2020 года Smoove отправился вместе с Harlem Globetrotters в свое первое турне по Штатам. Кривенко – первый и единственный украинец в составе легендарной американской команды.

Никто не воплотит ваши мечты, кроме вас самих,

– убежден Данкер Кривенко.

В перерыве между выступлениями Smoove продолжает снимать видео для своего Youtube-канала. Данкер советует молодым спортсменам не терять веру в себя и идти к своей мечте, даже если кажется, что все потеряно.