Украинец попал в символическую сборную чемпионата Беларуси: он забил в дебютном матче "Динамо"

В Беларуси решили не останавливать футбольный чемпионат из-за коронавируса и связанной с ним пандемией. Поэтому там сыграли первый тур.

По итогам этого тура в символическую сборную попал украинский защитник Алексей Ковтун.



Сборная тура чемпионата Беларуси / Иллюстрация АБФФ

Ковтун забил в дебютном матче за "Рух" из Бреста в ворота минского "Динамо". Защитник отметился ударом головой после подачи с углового на 26-й минуте встречи.

Смотрите видеообзор матча Динамо – Рух

К слову В матче чемпионата Беларуси арбитр назначил пять пенальти, из которых реализовали лишь три: видео

Этот гол принес победу его команде на выезде. При этом она стала дебютной в Высшей лиге чемпионата Беларуси для "Руха", который только поднялся в элиту.

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