Украинец Постол договорился о бое за титул WBC

Команда украинского боксера Виктора Постола договорилась о бое с чемпионом мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом. Ожидается, что бой состоится 1 февраля.

На среду, 30 октября, в Лос-Анджелесе (США) были запланированы промоутерские торги за право организовать бой в первом полусреднем весе между Постолом и Рамиресом. ESPN сообщает, что они не состоялись.

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Накануне торгов стороны сумели договориться. Команду Рамиреса представлял Том Моретти, вице-президент компании Top Rank, а украинца – промоутер Том Браун (TGB Promotions).

Ожидается, что бой состоится 1 февраля в США в рамках шоу от Top Rank. Трансляцию боя будет осуществлять телеканал ESPN (или стриминг ESPN +). Место проведения поединка пока не сообщается.

Как мы договорились? В принципе, это было не очень трудно. Мы все время были на связи, в том числе и с президентом WBC Маурисио Сулейманом, что также, поверьте, очень помогло. Работать с Томом – вообще очень просто. Мы сразу же поняли, на чем сходимся и начали работать в этом направлении. Мне это нравится, ведь этот опыт значит для нас то, что в будущем мы вполне можем продолжить успешное сотрудничество,

– говорит представитель американца Моретти.

Также Моретти заявил, что Постол – опасный оппонент для Рамиреса. "Тем более, что он сотрудничает с легендарным тренером Фредди Роучем. Но мы верим, что с каждым следующим боем Рамирес становится все лучше и лучше. Мы верим, что он номер в этом дивизионе", – резюмировал Моретти.

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Когда Постол владел титулом WBC?

Виктор завоевал чемпионский титул 3 октября 2015 года, одолев Лукаса Мартина Матиссе. Уже в следующем поединке украинец проиграл свой титул. В объединительном поединке против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда Постол уступил решением судей.

Что известно о Рамиресе?

Хосе Рамирес – объединенный чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл.

В активе Хосе 17 побед нокаутом. Последний бой Рамирес провел 27 июля против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раундов.