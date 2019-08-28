Украинец Постол проведет бой с чемпионом WBC и WBO: дата и место

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Виктор Постол
Виктор Постол / Фото из открытых источников

Бой украинского боксера первого полусреднего веса Виктора Постола (31-2, 12 КО) против чемпиона мира WBC, WBO Хосе Рамиреса (25-0, 12 КО) должен состояться в конце года.

Стороны близки к соглашению, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

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Предполагается, что поединок состоится 30 ноября в Лос-Анджелесе (США) на арене Banc of California Stadium.

На прошлой неделе WBC обязал Рамиреса приступить к переговорам о титульном поединке с украинским претендентом лапти. Если стороны не смогут договориться, то 20 сентября пройдут промоутерские торги.

Американец объединил пояса WBC и WBO после победы над соотечественником Морисом Хукером в конце июля. Он остается непобежденным боксером, получив 25 побед, 17 из них – нокаутом.

Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 году он победил аргентинца Лукаса Мартина Матисса, но в следующем бою в июле проиграл его американцу Терренсу Кроуфорду.

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Теги: Спорт Бокс
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