Украинец Постол проведет чемпионский бой за пояс WBC 1 февраля

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC украинец Постол снова получил шанс завоевать чемпионский пояс.

Он проведет чемпионский бой против Хосе Рамиреса. Последний обладает сразу двумя чемпионскими титулами в легком весе: WBC и WBO. Именно за первый из титулов и состоится бой, поскольку Постол является обязательным претендентом на него.

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По данным ESPN, бой состоится 1 февраля 2020 года. Однако место проведения боя пока неизвестно. И стороны еще не подписали контракт.