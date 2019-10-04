Украинец Постол проведет чемпионский бой за пояс WBC 1 февраля

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Виктор Постол
Виктор Постол

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC украинец Постол снова получил шанс завоевать чемпионский пояс.

Он проведет чемпионский бой против Хосе Рамиреса. Последний обладает сразу двумя чемпионскими титулами в легком весе: WBC и WBO. Именно за первый из титулов и состоится бой, поскольку Постол является обязательным претендентом на него.

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По данным ESPN, бой состоится 1 февраля 2020 года. Однако место проведения боя пока неизвестно. И стороны еще не подписали контракт.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Бокс
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