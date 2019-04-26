Украинец Постол провел дуэль взглядов перед боем с французским боксером: фото

Бывший чемпион мира украинец Виктор Постол (30-2, 12 КО) на финальной пресс-конференции встретился лицом к лицу со своим следующим соперником французом Мохаммедом Мимуном (21-2, 2 КО).

Украинец будет драться с чемпионом IBO за право провести бой за звание официального претендента на пояс WBC в суперлегком весе.

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Поединок Постол – Мимун состоится в ночь с 27 на 28 апреля в Лос-Анджелесе на арене Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарде встречи Роберт Истер – Рансес Бартелеми за пояса IBO и WBA в легком весе. Начало, в 05:30.



Фото: boxingscene.com

Свой последний поединок Постол провел против турецкого боксера Сиара Озгула и победил.

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