Украинец Постол провел дуэль взглядов перед боем с французским боксером: фото
Бывший чемпион мира украинец Виктор Постол (30-2, 12 КО) на финальной пресс-конференции встретился лицом к лицу со своим следующим соперником французом Мохаммедом Мимуном (21-2, 2 КО).
Украинец будет драться с чемпионом IBO за право провести бой за звание официального претендента на пояс WBC в суперлегком весе.
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Поединок Постол – Мимун состоится в ночь с 27 на 28 апреля в Лос-Анджелесе на арене Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарде встречи Роберт Истер – Рансес Бартелеми за пояса IBO и WBA в легком весе. Начало, в 05:30.
Фото: boxingscene.com
Свой последний поединок Постол провел против турецкого боксера Сиара Озгула и победил.
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