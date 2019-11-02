Украинец Постол сразится за титул WBC: названо место и неожиданное время боя

Поединок чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса с Виктором Постолом может состояться в Китае.

О том, что бой состоится 1-го ноября в Китае сообщает ESPN со ссылкой на слова вице-президента промоутерской компании Top Rank Карла Моретти.

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Шоу должно пройти в первой половине дня по местному времени из-за разницы в часовых поясах. Транслятором должен выступить ESPN, о чем сообщали ранее.

Ранее стало известно, что команда Постола, который является официальным претендентом на пояс WBC, договорилась насчет боя с командой Рамиреса. Впрочем, о бое пока не сообщено официально.

Когда Постол владел титулом WBC?Виктор завоевал чемпионский титул 3 октября 2015 года, одолев Лукаса Мартина Матиссе. Уже в следующем поединке украинец проиграл свой титул. В объединительном поединке против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда Постол уступил решением судей.

Что известно о Рамиресе?

Хосе Рамирес – объединенный чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл.

В активе Хосе 17 побед нокаутом. Последний бой Рамирес провел 27 июля против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раундов.