Украинец Прима выступит вместо россиянина Логинова на масс-старте чемпионата мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от выступления в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Поэтому место россиянина на старте займет украинский биатлонист Артем Прима. Также в масс-старте примет участие и капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Оба за день до того выступили в мужской эстафете, где сборная Украины заняла лишь 12-е место.

Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону начнется в 16:00

Зато женская сборная Украины перед тем получила бронзовую награду. Эта пока единственная медаль, которую получила украинская сборная на чемпионате мира по биатлону.

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Стоит отметить, что россиянин Александр Логинов должен был стартовать первым в масс-старте как победитель спринта на чемпионате мира. Однако за день до этого в его номере в отеле состоялся обыск. Все из-за подозрения в том, что его тренер Александр Касперович может быть причастен к поставкам допинга спортсменам. При этом сам наставник находился там, имея украинскую аккредитацию, что является нарушением правил IBU.