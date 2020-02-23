Украинец Прима выступит вместо россиянина Логинова на масс-старте чемпионата мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов отказался от выступления в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Поэтому место россиянина на старте займет украинский биатлонист Артем Прима. Также в масс-старте примет участие и капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Оба за день до того выступили в мужской эстафете, где сборная Украины заняла лишь 12-е место.
Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону начнется в 16:00
Зато женская сборная Украины перед тем получила бронзовую награду. Эта пока единственная медаль, которую получила украинская сборная на чемпионате мира по биатлону.
Больше об этом: Как сборная Украины завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону
Стоит отметить, что россиянин Александр Логинов должен был стартовать первым в масс-старте как победитель спринта на чемпионате мира. Однако за день до этого в его номере в отеле состоялся обыск. Все из-за подозрения в том, что его тренер Александр Касперович может быть причастен к поставкам допинга спортсменам. При этом сам наставник находился там, имея украинскую аккредитацию, что является нарушением правил IBU.
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