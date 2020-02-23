24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинец Прима выступит вместо россиянина Логинова на масс-старте чемпионата мира по биатлону

- Читати новину українською
Артем Прима / biathlon.com.ua

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от выступления в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Поэтому место россиянина на старте займет украинский биатлонист Артем Прима. Также в масс-старте примет участие и капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Оба за день до того выступили в мужской эстафете, где сборная Украины заняла лишь 12-е место.

Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону начнется в 16:00

Зато женская сборная Украины перед тем получила бронзовую награду. Эта пока единственная медаль, которую получила украинская сборная на чемпионате мира по биатлону.

Больше об этом: Как сборная Украины завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону

Стоит отметить, что россиянин Александр Логинов должен был стартовать первым в масс-старте как победитель спринта на чемпионате мира. Однако за день до этого в его номере в отеле состоялся обыск. Все из-за подозрения в том, что его тренер Александр Касперович может быть причастен к поставкам допинга спортсменам. При этом сам наставник находился там, имея украинскую аккредитацию, что является нарушением правил IBU.

 

В Украину идут два циклона: где ждать непогоды
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Артем Прима Новости Спорта Спорт Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:25 "Реал" сенсационно проиграл "Леванте" и опустился на второе место: видео
Ігор Саджениця
22 февраля 23:09 Беринчик вышел на бой с Сармиенто в ярком образе Халка – эффектное видео
Юрій Семенюк
22 февраля 19:10 19-летний Холанн забил очередной гол за "Боруссию" и принес команде победу: видео
Юрій Семенюк
22 февраля 18:18 Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске
Андрій Тудовші
22 февраля 18:07 Футболист сборной Украины забил пятый гол за турецкий клуб в сезоне – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук