Украинец продолжает феерить в европейском чемпионате, забив 21-й гол в сезоне: видео

139 Читати новину українською
Адеринсола Эсеола
Адеринсола Эсеола / ФК "Кайрат"

В 29-м туре чемпионата Казахстана алматинский "Кайрат" разгромил последний "Актобе" с теннисным счетом 6:0.

Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола отметился голом в этом матче.

Читайте также: Бурда из-за травмы больше не сыграет в 2019 году, Бойко пропустит до 10 дней

Эсеола вышел в стартовом составе Кайрата и на 59-й минуте забил четвертый гол команды в матче. Через четыре минуты Эсеола был заменен.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда 31 матч за Кайрат во всех турнирах. На счету Эсеолы 21 гол (18 – в чемпионате, 3 – в Лиге Европы). Украинец – лучший бомбардир чемпионата Казахстана в сезоне.

"Кайрат" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Казахстана, опережая "Тобол" на три очка. Следующий матч команда проведет 19 октября на выезде против "Астаны" украинского тренера Романа Григорчука.

Видео гола Эсеолы

 

blog_ava
С днем учителя: искренние поздравления с праздником в прозе и стихах
сегодня
33151
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
сегодня 09:44 Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
Андрій Шляхтін 399
Головкин – Деревянченко: видео боя
сегодня 07:06 Головкин – Деревянченко: видео боя
Юрій Семенюк 2160
Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
5 октября 23:45 Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
Михайло Гема 1432
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
5 октября 18:24 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
237
Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
5 октября 15:18 Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
Вісент Луїс 546
Новости
Больше новостей
Залиште відгук