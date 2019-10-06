Украинец продолжает феерить в европейском чемпионате, забив 21-й гол в сезоне: видео

В 29-м туре чемпионата Казахстана алматинский "Кайрат" разгромил последний "Актобе" с теннисным счетом 6:0.

Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола отметился голом в этом матче.

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Эсеола вышел в стартовом составе Кайрата и на 59-й минуте забил четвертый гол команды в матче. Через четыре минуты Эсеола был заменен.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда 31 матч за Кайрат во всех турнирах. На счету Эсеолы 21 гол (18 – в чемпионате, 3 – в Лиге Европы). Украинец – лучший бомбардир чемпионата Казахстана в сезоне.

"Кайрат" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Казахстана, опережая "Тобол" на три очка. Следующий матч команда проведет 19 октября на выезде против "Астаны" украинского тренера Романа Григорчука.

Видео гола Эсеолы