Украинец Радивилов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике: видео

Украинский гимнаст Игорь Радивилов показал третий результат в упражнениях с кольцами на этапе Кубка мира в Баку.

Украинец набрал 14,666 балла, уступив представителю Азербайджана Никите Симонову (14,800) и британцу Кортни Таллочу (14,993). Читайте также: Верняев пропустит чемпионат Европы: кто будет представлять Украину по спортивной гимнастике Видео выступления Игоря Радивилова на этапе Кубка мира Стоит отметить, что этап Кубка мира в Баку является частью квалификации на летнюю Олимпиаду в Токио-2020.