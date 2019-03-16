Украинец Радивилов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике: видео
Украинский гимнаст Игорь Радивилов показал третий результат в упражнениях с кольцами на этапе Кубка мира в Баку.
Украинец набрал 14,666 балла, уступив представителю Азербайджана Никите Симонову (14,800) и британцу Кортни Таллочу (14,993).
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Видео выступления Игоря Радивилова на этапе Кубка мира
Стоит отметить, что этап Кубка мира в Баку является частью квалификации на летнюю Олимпиаду в Токио-2020.
Источник: 24 Канал
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