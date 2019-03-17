Украинец Радивилов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

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Украинец Радивилов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал вторую награду на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

Накануне Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах. На этот раз в копилку сборной Украины спортсмен добавил серебряную награду в опорном прыжке.

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Теги: Новости Спорта Спорт Спортивная гимнастика
Источник: 24 Канал
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