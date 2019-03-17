Украинец Радивилов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Друга медаль Ігора Радівілова на Кубку світу у Баку!



До вчорашньої бронзи у вправах на кільцях сьогодні український гімнаст додав срібло в опорному стрибку.



Вітаємо Ігора з успішним виступом і ще одним кроком на шляху до олімпійського Токіо-2020! pic.twitter.com/52klsHPgee