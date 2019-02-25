Украинец Романчук завоевал золото на престижном турнире по плаванию
Украинец Михаил Романчук стал победителем заплыва на 400 метров вольным стилем в рамках турнира Antwerp Diamond Speedo Racе 2019, который прошел в бельгийском городе Антверпене.
Романчук победил с результатом 3.49,05, а украинец Сергей Фролов на той же дистанции завоевал бронзовую медаль – 3.54,18.
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Романчук победил на международном турнире в Бельгии
Также Романчук завоевал бронзу на дистанции 400 метров комплексом с результатом 4.25,82, тогда как Фролов стал пятым.
Спорт 24 писал, что в прошлом году Романчук стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем и установил новый рекорд соревнований.
Источник: 24 Канал
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