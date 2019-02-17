Украинец Рыбалка забил эффектный гол в чемпионате Турции

Украинский полузащитник турецкого "Сивасспора" Сергей Рыбалка забил гол в матче 22-го тура чемпионата Турции в ворота "Эрзурума".

Украинец вышел в стартовом составе на этот матч и на 12-й минуте сравнял счет.

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Бывший полузащитник "Динамо" в эффектном прыжке головой переправил мяч в сетку ворот соперника.

Для Сергея это уже второй гол в текущем сезоне за турецкий клуб.

Кроме двух забитых мячей хавбек отдал еще одну голевую передачу в 21 матче.

После 21-го тура "Сивасспор" Рыбалки занимает седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своем активе 31 очко.