Украинец Селезнев неожиданно покинул "Малагу"

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Евгений Селезнев покинул "Малагу"
Евгений Селезнев покинул "Малагу" / ФК "Малага"

Испанская "Малага" объявила о расторжении контракта с украинским нападающим Евгением Селезневым.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон, об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Селезнев по личным причинам присоединился к команде позже, чем его одноклубники. Он тренировался с командой с 29 июля, хотя ряд СМИ сообщал, что Евгений покидает клуб. Испанские СМИ связывают украинца с турецкими клубами.

По информации СМИ, сам Селезнев вроде бы не захотел оставаться в "Малаге", потому что не получал игровой практики в испанском клубе. К тому же у него есть более привлекательные, в финансовом плане, предложения.

В прошлом сезоне Сегунды Селезнев сыграл 12 матчей за "Малагу", однако результативными действиями не отметился. Контракт украинца с "Малагой" рассчитан до лета 2021 года.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евгений Селезнев
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